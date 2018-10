View this post on Instagram

Otra razón para dar gracias 🙏🏻 tener compañía, apoyo y padres presentes y activos como él 😍 Las cosas no son como uno se imagina; en mis sueños ya a esta hora debería estar en casa con mis dos bebés pegados a la teta y Mati ayudándome 🙊 Nada menos lejano. Entre mi recuperación y ellos en UCIN (aunque ya están mucho mejor y a punto de salir), la lactancia no había sido algo fácil. Hoy por fin ya sin morfina pude lactarlos a los dos pero no como me hubiera gustado, debe ser de a poco y he tenido que complementar precisamente por todo lo que ha pasado. Para eso papá ha hecho muy bien su labor mientras yo me recupero 😍Así que mi plan es: seguir recuperándome y darles cada vez más teta y lograr la lactancia materna exclusiva, como con #Matilde! Mientras tanto debemos evitar una hipoglicemia o baja de peso y ayudarlos a seguir 👌🏻 Otra cosa que he estado haciendo muy juiciosa es masajeándome, extrayéndome (aunque todavía no me salga nada) y tomando mucho líquido; básicamente teniendo alerta a mi cuerpo y diciéndole: aunque no estemos a full teta..ya vendrá ese momento así que tenemos que estar listos 💪🏻 Poco a poco todo irá volviendo a la normalidad, lo sé, por ahora sigo agradeciendo por cómo se ha dado todo y porque tengo a #Santi a mi lado, porque #Matilde no puede estar mejor cuidada, porque #LucianoYLorenzo evolucionan muy bien y porque yo por ellos, voy a estar súper prontooo 💪🏻 (Pst: les sigo debiendo las fotos de LyL! Al parecer ya mañana los tengo conmigo aquí en mi habitación y podré tomar la 📸 sólo les digo que se van a enamorar tanto como yooo😍)