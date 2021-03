green

Diego Armando, como fue identificado el argentino de 34 años, le contó al noticiero del Canal 9 que esta fue la más reciente de su ex, llamada Analía, pero no cree que sea la última.

En situaciones pasadas, la despechada mujer, que duró 16 años con Diego Armando y de cuya relación nació una niña que hoy tiene 14 años, ya había rociado con aerosol el carro que esta vez destrozó y lo peor es que la semana pasada había agredido a la nueva pareja del hombre, llamada Marina, detalla el mismo medio.

En un video que se comparte profusamente en redes se puede ver cómo Analía rompe el parabrisas del auto, las luces delanteras y traseras y hunde otras partes. Luego, huye del lugar en una moto que era conducida por una amiga de ella.

Diego Armando ya no sabe qué hacer con su ex, ha hecho varias denuncias a la justicia y hasta la fecha tiene una orden perimetral que ordena que su exmujer no se le puede acercar, pero no ha servido de nada, indica el informativo argentino.

“Ninguna respuesta de la justicia, ninguna, no hay respuesta de nada. O sea, yo llevo 6 denuncias, le hice perimetral, la viola. Me agrede por teléfono, me agrede por Facebook”, dijo el afectado y contó cómo su ex, una hermana de ella y hasta su hija agredieron a Marina en una estación de bus.

“Se me hizo difícil, no sabía cómo reaccionar, cómo hacer para sacarlas porque lo que más me duele es que mi hija está en el medio. Ella está ensañada con hacerle daño, hacerle mal a Marina, a hacerme mal a mí, busca cualquier excusa, cualquier motivo e inventa cosas que nosotros decimos para ir a agarrarla”, agregó Diego Armando

Marina, por su parte, también habló con Canal 9 y dijo que en esa agresión la agarró a trompadas y que no la dejó sin pelo porque no pudo, pero esa era su intención y por los golpes la mandó al hospital.

“Me decía vas a ser una menos, no te voy a dejar en paz, te voy a matar, no te voy a dejar en paz. Yo no le he hecho nada, es de despechada. Yo lo que quiero es que me deje en paz, que me deje vivir”, expresó la mujer agredida a ese informativo y dijo que no puede salir a la calle por temor a que le hagan algo.

