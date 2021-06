El carro estacionado fue tragado por un sumidero en cuestión de segundos, en un complejo residencial en esa ciudad de India, en donde ha estado lloviendo de manera incesante durante los últimos días, detalló el portal Mint.

La policía de tránsito de Bombay explicó que antes había un pozo en el lugar que luego se cubrió para crear el estacionamiento. La policía añadió que, debido a las lluvias recientes, la tierra finalmente se hundió y causó el accidente en la zona de Ghatkopar.

El propietario del vehículo, identificado como Pankaj Mehta, dijo que fue avisado por algunos niños que estaban cerca, pero no alcanzó a hacer nada por salvar su vehículo.

Finalmente, las autoridades debieron llevar una grúa hasta el sitio y posteriormente sacar el automóvil por la noche, cuando la lluvia se alivianó.

Este es el video del momento en que el carro es tragado por el pozo, en India:

Scary visuals from Mumbai's Ghatkoper area where a car drowned in few seconds. pic.twitter.com/BFlqcaKQBo

— Shivangi Thakur (@thakur_shivangi) June 13, 2021