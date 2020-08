De acuerdo con el diario Hindustan Times, se trata de una víbora de Russell de tan solo 11 centímetros y cuyas 2 cabezas miden unos 2 centímetros, cada una.

La serpiente fue capturada por agentes forestales y fue llevada al Instituto Haffkine de Bombay para su conservación, explica el mismo medio.

Varad Giri, un reconocido herpetólogo, le dijo al rotativo indio que el crecimiento de 2 cabezas se debe a una anomalía genética parecida a la de los gemelos siameses y que es muy rara en la naturaleza.

Giri agregó al Hindustan Times que los reptiles con tal deformidad tienen una esperanza de vida muy corta porque “2 cerebros y un cuerpo luchan por comida y libertad, creando complicaciones de supervivencia”.

La víbora de Russell, detalla el mismo diario, es una de las 4 especies de serpientes más venenosas de la India y de las que más muertes humanas provoca en todo el mundo.

Double danger😳😳

Two headed Russell’s Viper rescued in Maharashtra. Genetic abnormality and hence low survival rates in the wild.

The Russell’s Viper is far more dangerous than most poisonous snakes because it harms you even if you survive the initial bite. pic.twitter.com/ATwEFFjaGy

