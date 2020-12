De acuerdo con el diario Excélsior, la víctima de la agresión, identificada como Iliana Althié, denunció al hombre, que en redes fue bautizado como #LordPateador, y a la mujer que lo acompañaba por el suceso.

La misma mujer embarazada relató en su cuenta de Facebook que vivió la “peor experiencia” de su vida por cuenta del sujeto, que ella asegura se llama Rodrigo Lozano Téllez.

Althié, que identificó a la esposa de Lozano Téllez como Alejandra Duarte, agregó que en todo momento les dijo que estaba embarazada y que la pareja agresora intentó huir del centro comercial Artz Pedregal, pero fue alcanzada por el personal de seguridad en una avenida cercana.

Iliana Althié denunció también que el hijo de los agresores “tomó una piedra y rompió el espejo” de su carro mientras las partes declaraban frente a las autoridades, luego de que Lozano Téllez se negara a pagar los daños del auto.

En los videos que publicó la mujer embarazada en su Facebook, que posteriormente se viralizaron en diferentes redes sociales, se ve que la pareja estaba gritando a la Althié y que luego el hombre le pegó una fuerte patada a la puerta del copiloto.

En diálogo con Excélsior, la agredida aseguró que el hombre la agredió en repetidas ocasiones a pesar de que le advirtió que está esperando un hijo.

Incluso, señaló que si no hubiera sido por los agentes de seguridad, le hubieran pegado golpes.

“¿Ustedes creen que 48 horas de arresto (que no me consta que hayan cumplido) funcionan para que tipos locos como este anden por la calle agrediendo y golpeando a los demás? No es justo. ¿Quién me paga a mí? ¿Quién me quita el susto y la agresión?”, cuestionó la mujer en su Facebook.