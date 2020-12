green

La mujer, identificada en la red social Reddit como @iri_baker67, preguntó a los internautas: “¿Soy una idiota por no cuidar al hijo de mi hija sin pago?”.

Así lo difundió el periódico New Zealand Herald y el tema rápidamente se viralizó, con cientos de personas comentando en contra de lo que la abuela comentó en Reddit.

“Mi hija tiene 29 años, tiene un hijo de un año y pronto volverá a trabajar y me preguntó si estaría dispuesta a cuidar a su hijo 2 o 3 días a la semana”, arrancó en esa red social.

La abuela aseguró que por su puesto estaba dispuesta a cuidar a su nieto, pero le dijo a su hija que para hacerlo, ella le debía pagar 12 dólares australianos por hora (31.000 pesos colombianos).

Agregó que su hija entendió su pedido, pero que le pidió rebajar el pago por hora de 12 a 10 dólares, algo a lo que ella accedió.

“No soy una guardería, tengo mi propia vida, trabajo para mí y creo que ella debería entender que estaría renunciando a mi tiempo cuando trabajo desde casa, y si voy a estar renunciando a ese tiempo. entonces necesito dinero para reemplazar ese tiempo que estoy renunciando a mi trabajo”, explicó en Reddit.

La abuela dijo que si bien ama a su nieto, perderá ingresos mientras lo cuida, a lo que que su hija argumentó que son solo 2 o 3 días a la semana y que estaba dispuesta a proporcionar toda la comida necesaria para los 2.

“Amo a mi nieto, pero como dije anteriormente, no soy una guardería”, finalizó.

“Amiga, solo di que no quieres cuidar al niño. Estás pidiendo más de 2/3 del dinero que gana tu hija antes de impuestos. Obviamente, ella no puede pagar eso. No eres una idiota por pedir una compensación, eres una idiota porque está claro que en realidad no quieres hacer esto y, en lugar de decirlo directamente, estás exigiendo una cantidad escandalosa (por lo que gana tu hija)”, escribió un usuario de Reddit.