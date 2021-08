El individuo, identificado como Maxwell Berry, estaba ebrio a bordo del avión, donde pidió bebidas alcohólicas, según un informe de la policía del condado de Miami-Dade.

El informe policial también detalla que Berry, de 22 años, se volcó una bebida encima, antes de ir al baño a cambiarse. Luego, salió de ahí con el torso desnudo y recorrió los pasillos del avión durante unos 15 minutos antes de acosar presuntamente a dos azafatas.

En un video del incidente publicado por varios medios locales y compartido profusamente en redes sociales, se puede ver a Berry gritando insultos desde su asiento.

Luego, tras golpear a un azafato en el pecho, varios miembros de la tripulación lo ataron a su asiento con cinta adhesiva hasta la llegada del vuelo a Miami, donde fue arrestado por la policía por tres cargos de agresión.

#frontier #frontierairlines crazy it happened right beside, me it’s crazy out here pic.twitter.com/YdjURlSb5p

— k9spams (@k9spams) August 3, 2021