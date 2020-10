green

De acuerdo con el diario El Día, el suceso ocurrió en Hospital Fleming de la ciudad de La Plata (Argentina), donde 12 mujeres se reunieron para visitar a Gabriela, de 52 años e internada hace 2 meses por cáncer.

Debido a la imposibilidad de visitarla por la pandemia del coronavirus, las mujeres, que se conocen desde hace más de 10 años por un grupo que hace ejercicio, decidieron alquilar una grúa y así poder verla desde la ventana y mostrarle su apoyo en ese duro momento que atraviesa.

“¿Cómo no íbamos venir? Sabía que te íbamos a poder ver… Estamos acá, no lo puedo creer. No pueden con nosotros Gabi”, se le escucha decir a una de las mujeres en el video viral.

Luego, se ve a Gabriela asomarse a la ventana, mientras sus amigas la saludan del otro lado del vidrio, con pancartas y bombas.

“Es una mezcla de sensaciones debido a que no es una fiesta ni nada que se parezca, sino una forma de honrar una amistad de muchos años”, expresó una de las amigas a El Día.

“Gabriela atraviesa una delicada situación emocional por el aislamiento, así que se nos ocurrió visitarla de esta forma en el día de ayer. Ella la está peleando y es una gran luchadora. Va a salir adelante”, agregó.

Por último, contó que aunque casi todos los días se ven por Zoom, esta vez querían darle una sorpresa para llenarla de alegría y honrar la amistad que tienen hace una década, finaliza el rotativo argentino.