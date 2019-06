El estadounidense habló con el medio local WMUR9 luego de que subió el video a su cuenta de Facebook y este se viralaizara rápidamente.

“Solo para ver lo extraño que es, como un humano haciendo braza, es simplemente increíble“, dijo Blake al portal estadounidense describiendo el movimiento del águila, que es casi idéntico al nadado de ‘pecho’, que hace parte del deporte profesional de natación.

El hombre relató que estaba comenzando su día laboral en una construcción en la zona de Wolfeboro el lunes por la mañana cuando notó algo lejos en el lago. Una vez que se dio cuenta de que era un águila calva, comenzó a grabar, explica el mismo medio.

“Corrí hacia el muelle y vi al águila revoloteando en el agua… Estaba, como ‘¡Guau!’, No estaba seguro de si estaba herido o algo así”, añadió a WMUR9.

El biólogo de New Hampshire, Chris Martin, explicó al ver el video que el águila no parece estar herida. Más bien que estaba nadando así porque seguramente tenía en sus garras un gran pez, finaliza el medio de EE. UU.

🦅 Whoa! A bald eagle was spotted swimming to shore in Wolfeboro. Amazing! https://t.co/udTkenOeNS

📹: Tyler Blake / u local (upload here: https://t.co/bqKBGSxerF) pic.twitter.com/7jP9YnlRjP

— WMUR TV (@WMUR9) June 10, 2019