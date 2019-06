En la grabación se ve cómo un elefante sale a una carretera desde un bosque y lleva en su trompa el cuerpo de su cría.

Al llegar al borde de la vía, el elefante deja a su bebé en el piso y se detiene unos segundos para esperar a la manada que viene detrás de él.

Luego, vuelve a alzar a la criatura con la trompa y se incrusta en el enorme bosque indio.

“¡Esto les emocionará! Un cortejo fúnebre de elefantes en llanto que llevan el cuerpo muerto de una cría. La familia simplemente no quiere dejar al bebé”, escribió Kaswan en la red social.

El video ya tiene más de 200.000 reproducciones en Twitter y acumula cientos de comentarios:

This will move you !! Funeral procession of the weeping elephants carrying dead body of the child elephant. The family just don’t want to leave the baby. pic.twitter.com/KO4s4wCpl0

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) June 7, 2019