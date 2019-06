En declaraciones a Noticias Caracol, Victoria Solano, habitante de esa región del país, indicó que el santo le cumplió con su petición hace 28 años.

“Me dio un buen esposo, un maravilloso esposo, y por eso desde ese entonces soy devota de él. Tengo 28 años de casada, felizmente casada gracias a San Antonio”, comentó Solano al noticiero.

Esta creencia popular va de generación en generación, y hasta las más jóvenes van a la iglesia en busca del príncipe azul, especialmente en fiestas patronales.

“Hace un año le recé a San Antonio y me vino un novio, el año siguiente no vine y se me fue, entonces volví nuevamente”, expresó Matilde Rodríguez, devota del santo, al mismo medio.

Según la tradición, las mujeres tienen que venerar a San Antonio en su día con una misa especial y una procesión.

“Hay unas soledeñas que en otro tiempo cantaron: ‘¡Ay, San Antonio bendito, dame un novio bonito, pero que no sea coqueto!’”, contó el presbítero Jorge Mejía, párroco de Santa María Goretti, al informativo.

En caso de conseguir pareja, las mujeres tiene que llevar a su novio a bailar en la plaza de Soledad para que les dure un buen tiempo.