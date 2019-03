Muchos de los usuarios de redes sociales se preguntan por qué no enseñan esto en el colegio, en lugar de hacerlos sufrir con complicadas fórmulas, recoge el portal IFL Science.

El truco es muy sencillo. El maestro expone en su trino esta operación: ¿Cuál es el 4 % de 75? En lugar de matarse pensando, explica Stephens, es mejor darle la vuelta a la operación y preguntarse: ¿Cuál es el 75 % de 4?, que es mucho más fácil. La respuesta es 3.

Otro ejemplo: El 18 % de 50, o mejor, el 50 % de 18. Respuesta: 9.

Este es el trino del profesor:

Fascinating little life hack, for doing percentages:

x% of y = y% of x

So, for example, if you needed to work out 4% of 75 in your head, just flip it and and do 75% of 4, which is easier.

— Ben Stephens (@stephens_ben) March 3, 2019