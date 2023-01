El 2023 tiene 18 festivos en Colombia (dos ya ocurrieron) por lo que muchos trabajadores se preguntan de qué manera pueden sacarle más el jugo a sus vacaciones a las que tiene derecho por ley. (Le puede interesar: Familia juega broma pesada a su abuela; le hicieron creer que había muerto) El pasado miércoles, la ‘tiktoker’ de viajes conocida como ‘Jacinta’ publicó un video en el que explica cómo “transformar 15 días de vacaciones en 40” al fraccionar los periodos de descanso en diferentes épocas del año. El video logró cerca de 800 mil reproducciones en cuestión de 24 horas.

La primera solicitud de vacaciones, según la fórmula de ‘Jacinta’, tiene que hacerse desde el lunes 3 hasta el miércoles 5 abril, con el fin de obtener nueve días de descanso al sumar el fin de semana previo (sábado 1 y domingo 2 de abril) y la semana santa (del jueves 6 al domingo 9 de abril). El segundo periodo es en el mes de junio y se debe solicitar los días 13, 14, 15 y 16 de junio con el fin de aprovechar los dos puentes festivos que hay en ese mes (10 a 12 de junio y 17 a 19 de junio). Esto, según ‘Jacinta’, permitiría un total de 11 días de descanso, pero al hacer la cuenta día por día el resultado da 10 días. (Lea también: Costumbres, fechas y festivos de la Semana Santa en Colombia durante 2023) La tercera solicitud de vacaciones es para los días 8, 9, 10 y 11 de agosto, con el fin de aprovechar el puente festivo del 5 al 7 de agosto. Esta movida permite 9 días de descanso (en este caso sí dan las cuentas). Finalmente, ‘Jacinta’ propone pedir cuatro días de vacaciones en noviembre (7, 8, 9 y 10) para aprovechar los dos puentes festivos que habrá en ese mes. La ‘tiktoker’ asegura que esto da como resultado 11 días de descanso; sin embargo, al hacer un conteo manual, se obtiene que son 10 días de descanso. En conclusión, según la fórmula de ‘Jacinta’, es posible tener 38 días de descanso en 2023 y no 40 como ella asegura en el video. (Vea también: Mujer es captada en plena farra con su perro; no consiguió quien lo cuidara)

¿Se puede pedir tantos permisos para vacaciones?

En Colombia el periodo de vacaciones es de 15 días hábiles por cada año trabajado y la norma establece que el empleado debe tomar al menos seis días hábiles continuos por año. Así mismo, es posible fraccionar los periodos de vacaciones bajo acuerdo con el empleador.

“Hay trabajadores que dividen sus vacaciones hasta en tres partes, siempre que una de ella sea de por lo menos 6 días consecutivos para cumplir con el numeral primero del artículo 190 del código laboral”, explica el portal Gerencie.com

En ese sentido, no podría ser posible solicitar 4 periodos de vacaciones en un año como la plantea ‘Jacinta’. No obstante, según empresas consultadas por EstáPasandoCol, hay casos de empleados que piden dos o tres días de vacaciones en varios meses del año. Por otro lado, en algunas empresas y entidades públicas el sábado puede contar como día hábil en el periodo de las vacaciones (no suma como día de descanso), por lo que en estos casos sería menos viable lograr los 40 días de vacaciones en 2023 bajo la fórmula de ‘Jacinta’. Si usted aún está a la búsqueda de ampliar sus vacaciones en este año, quizás le interese este artículo que le dice la mejor fecha para convertir los 15 días de vacaciones en 26.