Los perros sin duda se han convertido en más que una compañía, pues muchas personas lo tratan como un integrante más de la familia, ya que según estudios esta especie es capaz de mejorar la calidad de vida de un ser humano, también ayudan a la relajación y a aliviar la ansiedad, además aseguran que con estos animales serás más feliz.

Se ha hecho viral un video donde aparece un perro en plena discoteca con su dueña en medio de una fiesta, pues se observa una joven disfrutando de una fiesta bailando, pero lo que llamó la atención fue lo que llevaba en el bolso, donde asomó su mascota. Se supone que la joven no tuvo con quien dejar a su can por lo que no tuvo de otra que llevarlo de rumba con ella.

Quedó captado en video donde la mascota se encuentra dentro del bolso encima de una silla donde sacó únicamente su cabecita, mientras la dueña azotaba baldosa y disfrutando de fiesta, el clip lo titularon: “Mi mamá no creo que salga esta chamaca, no tiene con quien dejar el perro”.

Sin embargo, los comentarios de internautas no se hicieron esperar, algunos fueron: “El perrito diciendo ya mero nos vamos tengo mucho sueño”, “la bendición no se deja atrás”, “así es mi mamá no me deja ni cuando ella se va a bañar”, “buena idea bebé responsable siempre”, “yo cada vez que salgo de antro soy el perrito”, “jajaja ya el perrito diciendo creo que me toca practicar para bailar la próxima vez y así no me aburro”.