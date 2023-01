La policía de Auburn arrestó a un hombre sospechoso de intentar secuestrar a una barista a través de una ventanilla de autoservicio la madrugada de este lunes.

El sujeto, que no fue identificado, fue capturado en su casa luego de encontrar en su camioneta evidencia que lo vinculaba con la escena. De acuerdo con la policía, el sospechoso será encarcelado por intento de secuestro y, posiblemente, por otros cargos.

Poco después de que se presentara el hecho, las autoridades publicaron a través de la cuenta de Twitter @AuburnWAPolice un video que muestra al hombre acercándose a la ventana de un local comercial a las 5:06 a. m. del 16 de enero.

UPDATE: After overwhelming support from the community, APD has arrested a suspect in this case. https://t.co/OG4z7a5m0T

Luego, cuando la joven se disponía a entregarle las vueltas de un café que había comprado, el sujeto la toma a la fuerza de un brazo mientras intenta arrastrarla afuera usando una especie de lazo que sostenía con su otra mano.

La mujer luchó contra el hombre hasta que logró zafarse y resguárdese detrás de la ventanilla del establecimiento. En vista de que su plan falló, el sujeto aceleró el vehículo y huyó.

El portavoz del Departamento de Policía de Auburn, Kolby Crossley, indicó a los medios locales que lograron la captura del sospechoso gracias a la colaboración de varias personas que vieron el video que divulgaron a través de redes sociales.

Asimismo, explicó que uno de los detalles que ayudó a identificar al hombre fue un tatuaje que tiene en el antebrazo izquierdo que dice ‘Chevrolet’.

Predator alert. Auburn PD need your help. Creep tried to kidnap a barista this morning. Police say it appears he has a “Chevrolet’ tattoo on his arm. Call @CrimeStopPuget if you wish to remain anonymous. 1-800-222-TIPS or use the P3 Tips App. @AuburnWAPolice @fox13seattle pic.twitter.com/0R9LnUNrI9

— David Rose (@DavidRoseFOX13) January 17, 2023