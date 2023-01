Las redes sociales han permitido que las personas puedan crear todo tipo de contenido permitiéndoles conseguir seguidores y volverse virales. Los creadores de contenido utilizan las bromas para entretener a su público.

Un influencer colombiano mostró en sus redes la broma pesada que le hizo a su abuela: “Hoy le voy a hacer la broma más pesada que le he llegado a hacer a mi abuela. Le voy a hacer creer que se fue para el cielo, para esto necesite ayuda de toda mi familia”, contó el joven.

El video muestra a varios familiares vestidos de negro, con velones y una fotografía de la abuela, todos ingresaron al cuarto donde la mujer estaba durmiendo y comenzaron a llorar, entre lamentos y lágrimas la abuela se despertó sin entender lo que sucedía.

La abuela afirmó “¿Qué paso?, si yo estaba dormida” mientras intentaba que la vieran, por lo que toco a varios familiares, pero estos hacían caso omiso a sus acciones. Al ver el realismo de la situación la mujer comenzó a manifestar: “Yo estoy aquí”, sin embargo, al ver que su familia no la ‘veía’ la abuela comenzó a cogerse la cabeza en negación.

Fue en este momento que el influencer afirmó ‘sentir su presencia’, lo que hizo que la mujer comenzará a llorar y desesperarse mientras manifestaba “Yo estoy bien, yo estaba dormida”.

Después de varios minutos de show, la familia decidió salir del cuarto mientras la mujer no podía creer que había supuestamente fallecido, fue en este momento que todos ingresaron a abrazarla y decirle que todo era una broma.

El clip se hizo viral con más de 387 mil reproducciones, mientras que muchos usuarios no estuvieron de acuerdo con el susto que le hicieron pasar a la mujer: “Que falta de respeto, que hubiera pasado si a la señora le da un infarto, con eso no se juega”, “eso no es chiste.. Pobrecita la señora eso no se hace”, “para nada me parece gracioso es una broma de muy mal gusto”.