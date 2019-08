Según el medio Vanguardia Liberal, unos agentes de tránsito estaban haciendo labores de rutina, cuando vieron al taxi estacionado sobre un andén.

Al no estar el conductor presente, los oficiales procedieron a instalar el cepo (dispositivo para inmovilizar vehículos) en una de las llantas traseras, indicó el mismo medio.

El periódico informó que luego de 15 minutos, el taxista salió de un casino y al notar que el vehículo tenía el artefacto, se subió al carro y arrancó.

En las imágenes, se ve cómo el sujeto anda unos metros, mientras el cepo raya el asfalto de la vía.

“Yo no le como a la autoridad, me voy y me llevo el cepo”, fue lo que, según un agente de tránsito, le dijo el taxista en ese momento, indicó el mismo medio.

“Al ver que no podía evadirse, se bajó y presentó los documentos; tenía vencida la licencia de conducción, por lo que se le inmovilizó el carro. Debido a que intentó huir, como quedó registrado en el comparendo, no tiene derecho a descuentos”, comentó el oficial al informativo.

A continuación, el video que fue compartido por el grupo de Facebook “Lo que pasa en Bucaramanga y en Colombia”, y la escena de Homero Simpson, cuando lo multan y maneja con un cepo en Nueva York, Estados Unidos.