Это какой-то п…ц!!!Киевское шоссе, 56-й километр! Кто рядом? Кто может подъехать на помощь? Очередной случай живодёрства и жестокого обращения !!! Может кто-нибудь узнает этого алабая? На место едет Анастасия @zoopravo , но нам нужна ваша помощь! Любая! Руками, репостами, помощью в клинике! Надеемся, что мы сможем забрать эту собаку и спасти её от гибели!