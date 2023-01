Es muy común que muchas personas conozcan al amor de su vida a través de redes sociales. Aunque todo parezca muy romántico, las cosas se pueden salir de control debido a que, verse en persona, pueden hacer que los sentimientos cambien.

Eso ocurrió con una mujer en México, quien encontró su amor por Internet y al recibirlo en el aeropuerto él no la reconoció y pasaron varios minutos hasta que se identificaran.

Pero la historia de Son John Lee es un joven surcoreano que llegó a Bolivia para conocer a su novia es todavía más complicada porque no tuvo un final feliz.

El joven conoció a una mujer boliviana de nombre Mary e inició una relación virtual con ella, luego de conocerse en una plataforma de intercambio de idiomas.

Según explica la cuenta de TikTok @unitel.bo, Son John Lee fue encontrado llorando en un autobús en La Paz y explicó que se encontraba en ese país porque había iniciado una relación a distancia con una joven de nombre Mary.

Entre lágrimas explicó que su pareja virtual lo había bloqueado en redes porque, según algunos usuarios, su foto de perfil era falsa y añadió que ahora no tenía manera de contactarla.

“No puedo contactarme con ella porque estoy bloqueado ahora. Ella me ha bloqueado porque su corazón está tan lastimado, yo no comprendía bien la situación, era mi falta de pensamiento. Pero la verdad, Mary, yo no soy así más. Yo ahora pienso mucho mejor, ahora soy otra persona”, afirmó el joven asiático.