El servicio básico cuesta 72 dólares la hora, y es en ropa interior o lencería. En el caso de las mujeres, si desea que sea en topless el costo sube a 85 dólares la hora, mientras que hacer los oficios con un desnudo íntegro le costará 98 dólares la hora, detalla en su página.

El cuerpo de aseadores y aseadoras lo componen al menos diez personas, de acuerdo con la oferta actual del sitio; siete mujeres y tres hombres. Ellas tienen edades desde los 20 hasta los 40 años, pero en el catálogo posan ligeras de ropa para que el usuario elija la que más le gusta.

Los varones están todos por los 20 años, y al igual que las mujeres incluyen en su descripción. Algunas características básicas son “divertido, hablador, tierno, excitante y atlético”, mientras que en ellas indican eso y otros rasgos como “joven, rubia, sexy, profesional, positiva, aventurera y amigable”, entre otras.

Los servicios principales contemplados en la web son de limpieza, planchado y labores de reparaciones básicas del hogar. Sin embargo, otros servicios son las atenciones a fiestas, con servicios como meseras o hosts, por ejemplo. También incluyen despedidas de solteros y solteras.

La creadora de ‘Glimmer’ es Victoria Dahl, natural de Edinburgo, describe su perfil en la página, que detalla que fue ella quien llevó a la compañía a tomarse el mercado de los servicios hogareños con tan único atractivo en tan solo un año de funcionamiento.

Our cleaners love ironing! We offer a clients a ironing service in your home, whilst you sit back and enjoy the view 😍 pic.twitter.com/s8alOpaMp3

Don’t let hoovering be a chore, book one of our talented cleaners to do it for you ✨ #glimmer #getglimmer #Voyeurism #hedonism #cleaningservice #edinburgh pic.twitter.com/ZH3kYHDf5n

