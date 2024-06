Luego de la controversial afirmación de ‘Westcol’ en Kick —en la que habló de la belleza de las mujeres salvadoreñas y las señaló de ser feas— recibió muchas respuestas en contra.

Una de las réplicas que más se ha destacado es en TikTok, hecha por un salvadoreño que usa el avatar de ‘Ncute sv’, en la que le da con todo por haber hablado mal de las mujeres de su nación.

(Lea también: Westcol, furioso, insultó a su exnovia por “celebrar” condena de Aída Victoria Merlano)

En el video, el usuario se refiere al colombiano como un tipo inmaduro, sin educación, que no respeta a las personas, por estar señalando estereotipos.

“Sendo bruto, te metiste donde no debías, hablaste mal de mis salvadoreñas bellas, qué ironía. No sé si es tu cerebro, tus cachetes, tus encías o el perico que te tiene alucinando todo el día. Esto es dedicado para usted, mi hermano, mi respeto a Colombia, pero no a este colombiano, a este gusano que se jacta de ser más que las mujeres”, es parte de lo que se escucha en el corto.

Asimismo, lo tildó de marihuanero y de ser alguien que tiene a su novia de trofeo (Aída Victoria Merlano), y que además no es alguien grato o querido por sus compatriotas.

Esta es la publicación que ha estado rondando en Internet:

Sin embargo, esa tiradera que se ha hecho viral, deja cuestionamientos por referirse al antioqueño como alguien que consume perico, ya que se está refiriendo a un estereotipo que hay sobre los colombianos.

¿Qué dijo ‘Westcol’ sobre las salvadoreñas?

En una transmisión que hizo el ‘streamer’, les contó a sus amigos que estuvo en un viaje por El Salvador, pero les confesó que su experiencia no fue la mejor.

Posteriormente, les afirmó que se había arrepentido de haber ido porque las mujeres salvadoreñas son feas: “Yo nunca había vivido una experiencia tan horrible, la única mujer bonita que encontré era colombiana”, concluyó el paisa.

