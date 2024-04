Por: LA CHISMOSA

Ya son muchos los conflictos públicos, por medio de redes sociales, entre Yina Calderón y ‘Westcol’, incluyendo a Aída Victoria Merlano, que es la pareja del polémico ‘streamer’ paisa. Pero en esta oportunidad pasaron a acusaciones fuertes, insinuaciones delicadas y hasta la palabra “demanda” apareció en el panorama.

Aunque ya es complicado explicar el origen de quién empezó los ataques o cuál es responsable de los problemas, se sabe que Yina y Luis Villa, nombre real del joven, apelan a la polémica para tener muchas más interacciones y contenidos para subir a sus perfiles. Y recientemente fue él el responsable del señalamiento y ella la que reaccionó.

¿Qué dijo ‘Westcol’ de Yina Calderón en Kick?

En una de las transmisiones de ‘Westcol’ en la plataforma Kick, en la que él es uno de los que mejores números tiene en esta parte del mundo, le preguntaron sobre si tendría una relación con Yina calderón o con un hombre. Y como se conocen varios comentarios discriminatorios del ‘influenciador’, que hasta lo han tenido en problemas legales, se esperaba una respuesta polémica.

Así fue, la respuesta fue dura y fuerte, dando a entender que cualquiera de las dos opciones serían negativas, pero mucho más la que implicaba a la empresaria huilense:

“De la única manera que yo sea gay es por si me ponen a Yina o un hombre. Ahí sí, papi, ahí sí dejo toda mi mier…, te lo digo. Prefiero meterle al ‘man’, a la hora que sea, le entro al socio, le entro al ‘man’. Es de la única forma, ninguna otra forma más existe en el mundo. Pa’ que ella lo sepa y lo anote en la libreta”,

El fragmento del video se volvió viral en redes sociales y Yina Calderón lo compartió en una de sus historias de Instagram, después sumó una publicación en texto con la que afirmó que otras mujeres se relacionan con ‘Westcol’ por interés y dinero:

“Cuando no necesitas, ni siquiera, que te nombren para saber quién eres, ese día eres famosa. Ya quisiera él que yo, medio, lo saludara. Pero yo soy de ese grupo de mujeres que no se vende por plata o fama… Ojalá tuvieras el placer de sentarte conmigo y hablar, tan solo, cinco minutos. Solo te puedo decir que, la vida con nada se queda y en el camino nos veremos”.

Reacción de Yina calderón a ‘Westcol’, metiendo a Aída Victoria Merlano

Horas después el tema creció y en un nuevo video de Instagram Calderón manifestó: “Alguien está por ganarse una demanda…”, así quedaba la duda de si iba a demandar a su acérrimo rival. Después, ella afirmó que las constantes menciones y referencias se dan por un supuesto gusto, pero después ella afirmó que a él le gustaban los hombres y que sería imposible que se relacionen:

“Lo que pasa es que yo le gusto a él, cuando uno le gusta a alguien y es un frustrado como él, no es capaz de decir de frente, sino que ataca. Pero digo: ‘¿Cómo le voy a gustar si él es gay?’ No sé, Aída, cómo no se ha dado cuenta”.

Pero después Yina metió a la historia a Aída Victoria Merlano, recientemente condenada por ayudar a escapar a su mamá de su pena de prisión y teniendo la agravante de haber influenciado a su hermano menor de edad para el mismo fin. En la acusación, Yina Calderón señaló a Merlano por estar relacionada con ‘Westcol’ por interés de vistas y visualizaciones en sus redes sociales:

“Aída sabe, lo que pasa es que se hace la maric… porque las vistas y todo pueden más. Voy a pensar que voy a hacer con este individuo, pero si lo que quería era que lo nombrara, aquí te estoy nombrando [risa]”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

Pero cuando uno de los seguidores de la polémica ‘influenciadora’ le preguntó sobre la supuesta demanda, Yina Calderón lo negó así, ratificando el supuesto gusto del que ya había hablado: “¿A ti quién te dijo que yo voy a demandar a ‘Westiercol’? No, amor. Ya tiene suficiente con que yo sea su karma, creo que hasta se mast… pensando en mí [risas]. El hombre no tiene vida si no me nombra”.

Para cerrar el mensaje, pero dejando la puerta abierta para la siguiente polémica, Calderón le mandó un nuevo vainazo a ‘West’: “Dejémoslo ahí quietico, él lo que quiere es que yo lo nombre, porque necesita audiencia y aquí lo estamos nombrando. Yo no tengo la necesidad de ponerme a demandar a nadie”.

