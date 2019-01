En las imágenes se ve al sujeto que mira a su amiga cuando la cámara del evento los está filmando y decide besarla en la boca; sin embargo, la mujer retrocede un poco y lo evita.

Este gesto provocó cientos de reacciones en las redes sociales, y entre quienes comentaron hay algunos que se solidarizaron con el joven en esa situación tan incómoda, mientras que otros recalcaron el paso a la ‘friendzone’ en menos de cuatro segundos, rescató RT en Español.

El artículo continúa abajo

El video fue compartido a través de Twitter, se volvió viral esta semana y ya tiene más de 13 millones de reproducciones.

Además, está acompañado con la siguiente descripción: “Espero que su 2019 comience mejor que el de este chico”.

I hope your 2019 starts off better than this guy's pic.twitter.com/iDB7Cr0b7W

— Rex (@ThatRexGuy) December 31, 2018