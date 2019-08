green

El portal especializado Know Your Meme, citado por medios como The Sun, indicó que “esta es una frase de argot”, es decir, que solo usan grupos de personas que comparten alguna actividad.

Esa página añadió que la frase existe en “varios idiomas” y que en cada uno de ellos varía el significado. En algunos, se puede interpretar como ‘te golpearé” y “a qué experiencia te recuerda esto”.

Know your meme también señaló que la frase se viralizó luego de que fuera incluida en la canción ‘Daavi Ne ba’, interpretada por dos artistas africanos conocidos como Kawoula Biov y Patapaa. Ese tema se lanzó en abril pasado.

Esa frase, que fue tuiteada por el Atlético de Madrid, ha tomado varios significados en redes. Estos son algunos de ellos, según la misma página:

¿Dónde es eso?

¿Qué estás pensando?

¿Qué está pasando exactamente?

¿Qué piensas sobre esto?

Debido a que ‘sco pa tu manaa’ se difundió profusamente, muchos internautas terminaron hartos verla cada vez que ingresaban a Twitter, por lo que salieron varios memes. A continuación puedes ver algunos de ellos, en seguida del mencionado tuit del Atlético de Madrid:

Los que publican "sco pa tu manaa" pic.twitter.com/6z5aejUL9s — Alex García (@Alxgaralv) August 2, 2019

-Seguro que está pensando en otra…

-¿Qué cojones significa "sco pa tu manaa"? pic.twitter.com/Fb57liNEct — Said (@saitoel) August 2, 2019

Pregunta sería: ¿Como leen esto? 👉🏻 sco pa tu manaa Yo cada vez que lo veo, lo leo como saco para tu mana 😂🙌🏻#MPN #BoyWithLuv @BTS_twt pic.twitter.com/gkMZb9prRC — 𝑳 𝒊 𝒔 𝒂🌻Loвυĸι🌻 (@Alisa23_G) August 2, 2019

“Yo, si veo más tuits con ‘sco pa tu manaa'”.

If I see one more "Sco Pa Tu Manaa" tweet 😭 pic.twitter.com/Ad53H8YBlS — Jowie (@Jo__wie) August 2, 2019

“Esta cosa de ‘sco pa tu manaa’ está durante más que todas mis relaciones”.

This SCO PA TU MANAA thing is lasting more than all my relationships pic.twitter.com/PiQldhjc0e — CASSIDY #BLXCKKID 💭 (@Yunik_SA) August 2, 2019

Entrando a insta: "morite de amor cagón"

Entrando a Twitter: Sco pa tu manaa pic.twitter.com/4OKb1Pyegb — Mel💚 (@MelGibbon) August 1, 2019

“Solo estoy esperando que ‘sco pa tu manaa’ se desvanezca”.

I'm just waiting for Sco pa tu manaa to fade away 😒 pic.twitter.com/eXHemFU9Iy — Uncle Ben (@benjimonze) August 1, 2019

Mi cara cada vez que leo esa mierda de “Sco pa tu manaa” pic.twitter.com/DD4iR42Mtj — Mich (@Michelle_mp3) August 1, 2019

“Esperando a que termine esta mie&%@ de ‘sco pa tu manaa'”.

Waiting to end this 'Sco pa tu manaa' shitt pic.twitter.com/YBugJ3D1eM — █ اثمار █ (@ApnaKamKrBhai) August 1, 2019

“Publiquen otra vez esa mie&%@ de ‘sco pa tu manaa'”.