Mientras que empiezan los planes de viaje de muchos dentro de Colombia, una polaca que estuvo en Bogotá vivió un par de experiencias particulares: la primera, al probar la changua.

Kinga Zahradnik, que ya había comido cola de res, criticó con dureza el sabor de la changua al consumirla por primera vez, reacción en la que no se contuvo en sus gestos al tomarla.

“Veo huevo, cilantro, no veo papas. En realidad, eso no tiene mucho sabor, tengo solamente el sabor de cilantro y nada más. Pienso me falta sal. Es sopa, caldo, un poquito de leche y nada más. Necesito sal En realidad, eso no tiene sabor”, apuntó la creadora de contenido.