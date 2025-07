A propósito de la revelación del departamento de Colombia con más adultos mayores, resulta interesante llevar a cabo una dinámica diferente para saber la afinidad de las personas con algunos de ellos.

Precisamente, Pulzo presenta un test de personalidad para saber con qué regiones se identifican más quienes lo lleven a cabo, gracias a algunas preguntas que pueden ser reveladoras y cuyas respuestas pueden dejar a más de uno estupefacto o, como se dice en algunas regiones, turulato.

Con apoyo de la inteligencia artificial, el siguiente listado sirve como fórmula. Para que sea más simple, recomendamos tener papel y lápiz para anotar las respuestas en cada uno de los casos y contrastar con los resultados.

¿Cómo es tu personalidad según departamentos de Colombia?

1. ¿Qué actividad disfrutas más en tu tiempo libre?

A. Crear algo nuevo o emprender un proyecto.

B. Salir a bailar y compartir con amigos.

C. Ir a la playa o estar cerca del mar.

D. Leer, debatir o investigar sobre temas que te interesan.

E. Conectarte con la naturaleza y desconectarte del ruido.

2. ¿Cómo te describirían tus amigos?

A. Ambicioso/a, organizado/a, líder.

B. Alegre, social, energético/a.

C. Carismático/a, relajado/a, encantador/a.

D. Crítico/a, firme, apasionado/a por lo justo.

E. Tranquilo/a, introspectivo/a, espiritual.

3. ¿Qué te motiva en la vida?

A. Lograr mis metas y superarme.

B. Disfrutar el presente y hacer reír a otros.

C. Vivir sin estrés y rodeado de buena vibra.

D. Defender mis ideas y aprender algo nuevo cada día.

E. Sentirme en paz y conectado con el mundo natural.

4. ¿Tu lugar ideal para vivir sería…?

A. Una ciudad moderna con muchas oportunidades.

B. Un sitio donde siempre haya fiesta y cultura.

C. Cerca al mar, con brisa y tranquilidad.

D. Una ciudad tradicional pero con historia y carácter.

E. Un lugar remoto, lleno de verde y silencio.

5. ¿Qué plan de fin de semana prefieres?

A. Ir a una charla o evento empresarial.

B. Bailar con amigos hasta el amanecer.

C. Comer pescado fresco frente al mar.

D. Debatir ideas o leer un buen libro.

E. Caminar por un bosque o meditar.

6. ¿Cómo tomas decisiones?

A. Con lógica y visión de futuro.

B. Según lo que me emocione más.

C. Me dejo llevar por el momento.

D. Luego de analizar los pros y contras.

E. Basado en lo que sienta correcto en mi interior.

5. ¿Cómo reaccionas ante un problema?

A. Busco soluciones rápido.

B. Me río y busco apoyo en otros.

C. Lo tomo con calma, ya pasará.

D. Lo enfrento con carácter y lógica.

E. Me retiro a pensar en silencio.

6. ¿Qué te inspira más?

A. Historias de éxito y progreso.

B. La música, la danza y la alegría.

C. El sonido del mar y la brisa.

D. Los retos intelectuales y morales.

E. La naturaleza y la sabiduría ancestral.

7. ¿Qué tipo de persona eres en grupo?

A. El que organiza y lidera.

B. El alma de la fiesta.

C. El relajado y buena vibra.

D. El que hace preguntas difíciles.

E. El que observa en silencio.

8. ¿Cómo prefieres trabajar o estudiar?

A. Con objetivos claros y enfoque a resultados.

B. En equipo, con ambiente dinámico y buena energía.

C. Sin presiones, a mi ritmo.

D. Con estructura, argumentos y sentido crítico.

E. Conectado con el entorno o la naturaleza.

9. ¿Qué tipo de vacaciones sueñas tener?

A. Un viaje a una ciudad innovadora con tecnología y negocios.

B. Un festival cultural con mucha música y sabor local.

C. Una escapada a la playa con amigos o familia.

D. Un recorrido histórico lleno de datos, museos y arquitectura.

E. Una aventura en la selva o montaña, lejos de todo.

Resultados

Mayoría A, Antioquia: tienes espíritu emprendedor, visión de futuro y una energía enfocada en el crecimiento. Como Medellín, eres ejemplo de transformación y disciplina. Siempre estás buscando innovar.

tienes espíritu emprendedor, visión de futuro y una energía enfocada en el crecimiento. Como Medellín, eres ejemplo de transformación y disciplina. Siempre estás buscando innovar. Mayoría B, Valle del Cauca: eres luz, ritmo y sabor. Disfrutas la vida, el arte, el baile y estar rodeado de personas. Tu alegría representa a Cali y su ambiente festivo y acogedor.

eres luz, ritmo y sabor. Disfrutas la vida, el arte, el baile y estar rodeado de personas. Tu alegría representa a Cali y su ambiente festivo y acogedor. Mayoría C, Atlántico: sociable, espontáneo y lleno de carisma. Te dejas llevar por la vida sin complicarte, como el Caribe. Barranquilla y su calidez están en tu esencia.

sociable, espontáneo y lleno de carisma. Te dejas llevar por la vida sin complicarte, como el Caribe. Barranquilla y su calidez están en tu esencia. Mayoría D, Santander: directo, reflexivo y de carácter fuerte. No temes decir la verdad y valoras la autenticidad. Como Bucaramanga, tienes un espíritu firme y orgulloso de tu identidad.

directo, reflexivo y de carácter fuerte. No temes decir la verdad y valoras la autenticidad. Como Bucaramanga, tienes un espíritu firme y orgulloso de tu identidad. Mayoría E, Amazonas: conectado con la naturaleza, profundo y espiritual. Buscas paz interior, autenticidad y libertad. Como la selva misma, eres único, silencioso y lleno de sabiduría ancestral.

¿Por qué asociar la personalidad con un departamento colombiano?

Asociar la personalidad con un departamento colombiano es una forma creativa y entretenida de explorar la diversidad cultural del país. Cada región tiene una identidad única: Antioquia se asocia con el emprendimiento y la disciplina; el Valle del Cauca con la alegría y la fiesta; la costa Caribe con la espontaneidad y el carisma; Santander con la firmeza y el carácter fuerte; y el Amazonas con la espiritualidad y la conexión con la naturaleza.

Estas características no solo reflejan el estilo de vida de cada zona, sino que también pueden coincidir con rasgos individuales. A través de este tipo de test, las personas pueden identificarse con un lugar del país, aprender más sobre su cultura y fortalecer el sentido de pertenencia.

Además, es una excelente herramienta para compartir en redes, iniciar conversaciones y reconocer la riqueza de la diversidad colombiana desde una perspectiva personal y divertida.

*Este artículo fue escrito y curado por periodistas del equipo de redacción, con apoyo de una inteligencia artificial que utiliza ‘machine learning’ para producir texto.

