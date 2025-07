Un nuevo video que muestra al ex-CEO de Astronomer, Andy Byron, y a la directora de Recursos Humanos de la misma empresa, Kristin Cabot, en una actitud cariñosa durante un concierto de Coldplay en el Gillette Stadium de Boston el pasado 16 de julio, ha reavivado el escándalo que captó la atención mundial hace unos días.

Las imágenes, difundidas en las últimas horas por el medio de entretenimiento TMZ, fueron grabadas desde un ángulo trasero, antes de que la pareja fuera captada por la famosa “kiss cam” del evento, y muestran un momento de aparente amorío que ha intensificado las especulaciones sobre una relación extramatrimonial.

En el nuevo video, grabado durante la interpretación de la canción ‘Yellow’ de Coldplay, se observa a Byron y Cabot abrazados, moviéndose al ritmo de la música en un palco corporativo.

Acá, el video en cuestión:

Según el reporte de TMZ, las imágenes capturan a Byron acercándose a Cabot en un gesto que parece ser un beso, en un momento de complicidad que no pasó desapercibido para los asistentes que grabaron la escena. Este registro, tomado antes de que la “kiss cam” los proyectara en la pantalla gigante del estadio, refuerza las sospechas sobre la naturaleza de su relación.

El incidente original ocurrió cuando la “kiss cam” enfocó a la pareja, quienes al notar que eran observados por miles de personas reaccionaron con evidente incomodidad: Byron se escondió detrás de una barrera y Cabot se cubrió el rostro.

El vocalista de Coldplay, Chris Martin, comentó con humor desde el escenario: “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”, una frase que desató risas en el público y amplificó la viralización del momento en redes sociales.

