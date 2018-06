Shane Brown, de 26 años, fue el encargado de grabar todo el suceso y cuenta que cuando vio al cefalópodo nadando junto de la mujer intentó acercarlo un poco más para lograr mejores tomas, asegura el medio Daily Mail.

El artículo continúa abajo

Con lo que no contaba este par es que el animal se sujetaría, al principio, de la cadera de Grubb para después enrollarse en su pierna derecha y se quedarse ahí tranquilo mientras ella posaba para la cámara.

La mujer describe esta experiencia como “maravillosa”, algo parecido a un masaje y aseguró que al final acercaron al pulpo a un lugar seguro, cerca a un arrecife, indica el portal informativo.

El fotógrafo ha tenido otros encuentros cercanos con estos octópodos.

Hard to tell time when your watch has 8 hands #underwater #covefe #octopus #watch #timepiece #hawaii #ocean pic.twitter.com/U2DLjUQXHG

— Shane Brown (@ShangerDanger) June 1, 2017