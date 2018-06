La popular página de Facebook Take the Piss Geelong compartió la imagen del gran falo el pasado 25 de junio y los comentarios no se han hecho esperar.

El tamaño del órgano viril masculino fue dado por el medio de comunicación RT y también informa que no se sabe si la comunidad tiene la intención de borrar esta gran marca del lago.

Haciendo click aquí puede visitar el lago seco australiano.

Desde que este programa informático ha estado rondando con sus satélites varios casos, entre graciosos y tenebrosos, han quedado retratados.