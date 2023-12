Quienes han salido de Latinoamérica con dirección a países europeos se han encargado de difundir que “los europeos huelen mal”. Seguramente si usted ha visitado algún país en ese continente o tiene algún conocido que lo ha hecho, este es uno de los choques culturales más notorios de esta experiencia.

Si es latino, viajar a Europa no le parecerá nada barato y es que el viaje puede llegar a costar 20 millones de pesos colombianos por persona. Esto hace que no muchos puedan darse el lujo de viajar a los países europeos, pero las redes sociales hacen lo suyo cuando se trata de difundir información sobre estos.

“Los europeos olemos mal”, es la frase con la que empieza un video viral Laura Milio, una asistente de vuelo que comparte contenido en redes sociales. Ella llamó la atención sobre esta afirmación y explicó qué es lo que está detrás.

Ella, que le dio credibilidad a la afirmación impopular y explicó que los desodorantes en Europa son diferentes a los de Latinoamérica.

Española explicó por qué los europeos “huelen mal”

“Los desodorantes en Europa no tienen tanto aluminio como los que se venden en otros países y eso reduce la efectividad de los desodorantes. No lo sabes hasta que no sales de Europa y notas que no hay el mismo olor, la gente no huele tan mal, luego llegas y haces (cara de vómito)”, agregó en su video.

Milio dice que el olor a metro europeo sí existe, pero los ciudadanos de este continente no se percatan de ello hasta que salen del país.

“Creo que además del tema de los desodorantes, influye la la alimentación y la higiene de cada uno, por supuesto, pero creo que el principal motivo es eso y la gente no lo sabe y como que se enfadan cuando alguien de afuera no dice. Aquí la gente huele peor, es verdad”, agregó.

Adicionalmente, la mujer señaló que solo se dio cuenta de ello hasta que fue a vivir a Chile y se dio cuenta de que su desodorante español no neutralizaba tanto los olores como los que conseguía allí.

Dice que se dio cuenta que en Latinoamérica en eventos masivos la gente no tenía mal olor y finalizó aconsejando a los europeos: “Obviamente no le podemos añadir aluminio a nuestros desodorantes de aquí pero por favor lávense las axilas”.

