La semana pasada, alguno de los 2,4 millones de seguidores que tiene en Instagram la modelo Natalia Garibotto, más conocida como Nata Gata y de 27 años, la alertó sobre el supuesto ‘me gusta’ del papa Francisco en una provocativa foto en la que posa con atuendo de colegiala.

En la imagen, que cuenta con más de 162.000 ‘me gusta’, la brasileña aparece vestida de colegiala, con una camiseta blanca corta que enseña la cintura y una minifalda escocesa, mientras se apoya en una de las típicas taquillas de los estudiantes en los colegios.

La brasileña, que ha sacado provecho de este suceso para ser más popular, contestó irónicamente en Twitter: “Al menos iré al cielo”.

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T

— Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020