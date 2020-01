“Pizza de kiwi de una pizzería danesa, una abominación impía“, escribió el usuario de Reddit el lunes junto a la imagen. Sin embargo, la discusión se trasladó a Twitter y fue ahí donde se hizo viral.

Muchos internautas criticaron el invento gastronómico, haciendo referencia a que no les gusta la pizza hawaiana, mientras que los que defiende esta comida rápida con piña, se mostraron curiosos de probarla.

“Como amante de la pizza con piña estoy intrigada”, escribió la usuaria de Twitter @stormyxparadise.

“Estoy llamando a la policía de la pizza”, “crimen contra la humanidad” y “desgracia absoluta” o pedir la silla eléctrica para el autor de la idea, fueron, por su parte, los comentarios negativos en contra de la pizza con kiwi.

That doesn't look appetizing. pic.twitter.com/MrgBMSnCli

Kiwis on pizza? I thought we were leaving psychopathy in 2019 pic.twitter.com/x1zWlJw7t6

— Retired student (@Praise_Thunder) January 13, 2020