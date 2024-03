Transmilenio es uno de los escenarios predilectos para que ocurran situaciones un tanto descabelladas y que se hacen virales gracias a todas las plataformas sociales.

Hace algunas semanas, un tatuador hiciera su trabajo con un cliente durante un recorrido de los articulados y frente a la mirada de los sorprendidos pasajeros.

Ahora, dos mujeres protagonizaron una bochornosa pelea en uno de los buses del sistema masivo, que habría iniciado segundos antes de que las cámaras la captaran, cuando ambas intentaban abordar el articulado sobre las 6:00 de la mañana y con destino al sur de la capital.

Por las palabras que se lanzaron las dos protagonistas de la riña, el lamentable hecho se presentó porque una de ellas, supuestamente, no quería que la otra subiera al transporte capitalino.

“Suélteme, de malas yo no empecé, usted no me quería dejar subir al Transmilenio”, dijo enardecida una de las mujeres.