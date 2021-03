green

El tuitero, sin embargo, supo desde un principio que la mujer tenía la intención de robarlo y quiso darle una lección. Sabiendo que se trataba de una estafa, el hombre comenzó a sacar jocosas excusas para no entregarle los datos que le estaba solicitando.

“Su padre me dio su contacto ya que él desea afiliar la tarjeta de crédito de Falabella, pero nos hace falta solo un dato, que es el número de tres dígitos que se encuentra en la parte de atrás del plástico”, señaló el primer pantallazo compartido por Barba Roja.

Después de varias divertidas respuestas, el usuario le dijo a la presunta estafadora que hizo el almuerzo y le envió una foto del sudado de pollo que Paola Jara le preparó a Jessi Uribe hace unos meses, que fue bastante viral.

Jara, que recibió una oleada de memes y burlas, aseguró en esa época que sabía que el plato no tenía la mejor presentación y que no fue servido de la manera adecuada. No obstante, recalcó que le había quedado “rico”.

La ingeniosa burla del tuitero a la supuesta funcionaria de DIRECTV, que mantuvo la larga conversación, hizo que varias personas volvieran tendencia nuevamente el sudado de pollo de la cantante.

“Casi me muero con la foto del sudado de Paola Jara; rodando por el suelo de risa con la foto del sudado de pollo; el almuerzo de Paola Jara me hizo reír mucho”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

