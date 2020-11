La paloma mensajera belga New Kim superó a su compatriota Armando, que ostentaba el récord desde 2019, y elevó su precio final en subasta hasta los 1,6 millones de euros (6.900 millones de pesos colombianos) abonados por un coleccionista chino.

Esa es la puja final ofrecida por el animal este domingo, superando con creces los 1.310.000 euros a los que había llegado un criador sudafricano el 2 de noviembre, día que se inició la subasta, informó en un comunicado la firma especializada a cargo de la venta Pipa Piegon Paradise.

Ese día, los aficionados pujaron frenéticamente durante una hora y media, llevando a la paloma a convertirse, virtualmente, en la más cara del mundo.

Pero el domingo, poco antes de que concluyera la subasta, los coleccionistas volvieron a pujar con furia durante 30 minutos para detener el marcador en más de millón y medio de euros por esa hembra azulada de 2 años y medio con un nutrido historial de victorias en corta, media y larga distancia, propiedad de los criadores Gaston y Kurt Van De Wouwer, padre e hijo de la localidad belga de Berlaar.

An unidentified buyer from #China pays a world record $1.9 million for a pigeon called New Kim, trained by father and son Gaston and Kurt Van De Wouwer at their world-class loft near #Antwerp, says online auctioneers Pigeon Paradise (PIPA).https://t.co/pOrvwMx4sD

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 16, 2020