La también compositora publicó la imagen el pasado 2 de julio acompañada del siguiente texto:

A post shared by Cardi B Official IG (@iamcardib) on Jul 2, 2018 at 9:18pm PDT

A partir de ese momento, los usuarios replicaron la imagen con diferentes versiones de texto, pero siempre con la misma frase de inicio: “dice mi mamá”. Estos son algunos memes que le han sacado:

A post shared by Dice mi mamá (@dicemimama_) on Jul 16, 2018 at 1:58pm PDT

A post shared by DiceMiMamá (@dice_mi_mamaa) on Jul 16, 2018 at 1:36pm PDT

A post shared by DiceMiMamá (@dice_mi_mamaa) on Jul 16, 2018 at 6:05am PDT

A post shared by DiceMiMamá (@dice_mi_mamaa) on Jul 15, 2018 at 8:03pm PDT

*someone at the door knocking*

Mom: No les abras.. no estoy

Me: *opens door* Dice mi mama que no esta pic.twitter.com/4XzssmtIBk

— Bernice Horan (@Bernice_Horan_) July 14, 2018