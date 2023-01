Otra vez las redes sociales se encargaron de difundir el video de un accidente que resultó impactante para mucho usuarios. Hace unos días se habían conocido las imágenes de una pareja que quedó suspendida en el aire, luego de subirse a una atracción de un parque en Londres.

También, varios internautas captaron los momentos de pánico que se vivieron al interior de un avión de Latam que colisionó contra un carro de bomberos en plena pista del aeropuerto de Lima, Perú.

El turno fue para un vehículo que transitaba por una pronunciada carretera de Estados Unidos y terminó cayendo varios metros.

Cuatro personas se movilizaban por el ‘tobogán del diablo’, una carretera con pronunciadas curvas. Los ocupantes se precipitaron más de 70 metros por un risco, pero increíblemente solo tuvieron algunas lesiones leves.

La cuenta de Twitter @8NewsNow compartió las imágenes captadas por un helicóptero del cuerpo de rescate, en el que se ve la profundidad del precipicio y el carro accidentado:

DRAMATIC VIDEO: California Highway Patrol provided video of the daring rescue of two children and two adults after their Tesla plunged off a 250-foot cliff in Northern California. #8NN

FULL STORY: https://t.co/yuTVwjNObF pic.twitter.com/sHx8wUymar

— 8 News Now (@8NewsNow) January 3, 2023