El matrimonio es una unión fundamental en muchas culturas, convirtiéndose en un momento muy importante en la vida de las personas, donde muchos aseguran iniciar un nuevo ciclo en compañía.

Recientemente se dio a conocer la boda de una pareja de jóvenes, todo en un inicio parecía normal, pues estaban acompañados de sus familiares y amigos, mientras se veían muy emocionados por convertirse en esposos, sin embargo, en menos de un segundo la celebración terminó en desastre tras una pequeña broma de la novia.

(Lea también: Joven asegura que padece extraño síntoma cuando se acerca a su novio: “Soy alérgica a él”=

En un clip se puede observar a los novios, es en este momento que el juez pregunta “Señor Danilo, ¿es de libre y espontanea voluntad casarse con la señorita Miriam?” a lo que inmediatamente el hombre respondió “Si”, el juez prosiguió “Señora Miriam, ¿es de libre y espontanea voluntad casarse con el señor Danilo?” a lo que la joven respondió “No”, su respuesta en forma de broma provocó la risa de todos los presentes para luego decir “Si”.

No obstante, el juez no tomó en broma la respuesta lo que hizo poner muy serios a todos los presentes “No, no puede bromear. No tiene disculpa”, afirmó el juez, mientras la novia se excusaba diciendo que los nervios le habían jugado una mala pasada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de teve viral (@teveviral)

(Vea también: [Video] En pleno matrimonio, novios repartieron sopa instantánea y se ahorraron dinero)

Sin embargo, la decisión que tomó el juez después de esto dejó a toda la sala atónita “Infelizmente hoy no podemos realizar la boda. Pueden hablar con la secretaria y agendar otra fecha”, expresó el juez mientras le devolvía el anillo de bodas al novio.

El clip se hizo viral sumando más de 7 millones de reproducciones, mientras internautas no esperaron para dejar sus reacciones “que capte las señales que le da la vida”, “Y así arruinó la fiesta a todos”, “Dios está de lado de ese joven, por algo pasó”. “y yo que creí que el juez diría es broma, jaja pobre mujer no le quedaron ganas de seguir sonriendo”, “por supuesto es un acto formal y solemne. No se puede bromear”.