Los preparativos de un matrimonio es algo que genera estrés para los novios, pues se espera que la celebración de esta decisión tan importante en sus vidas salga perfecta y hacer de esto algo inolvidable, no solo para ellos sino para los invitados, no obstante, cada día crean temáticas innovadoras para todos los gustos.

Una pareja de recién casados decidió dar como parte de la cena sopas instantáneas a los invitados que se quedaran hasta el final de su celebración.

En el clip se hizo viral se puede observar a uno de los meseros con su bandeja repartiendo sopas en el salón de eventos e incluso se puede ver al novio agregándole una salsa para luego consumirla, el video describe: “una sopita maruchan en la boda”.

El mesero continúo repartiendo la peculiar cena al resto de los invitados que se encontraban en la pista de baile, al parecer a ninguno le desagradó la idea e incluso repitieron, excepto una mujer quien prefirió alejarse y no aceptarla, por último, la recién casada también fue captada mientras disfrutaba del festín.

El video se hizo viral con más de 1 millón de reproducciones y alrededor de mil comentarios, entre los que destacan: “es para que no se pongan borrachos tan pronto el picante y lo caliente se les baja y no amanecen crudos”, “yo quise hacer eso en mi cumpleaños y se me olvidó jajaja me quedé con todas las sopas”, “ya en la peda y a las 2 am saben bien buenas con mucho chileno y limón”.