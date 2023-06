El ingenio de una mujer ha cautivado a cientos de personas haciéndose viral, pues creo una lista de mercado personalizada para evitar que su pareja escogiera los productos erróneos.

La lista del supermercado es común en muchos hogares, escribir los artículos a comprar y de esta manera evitar olvidar algo, no obstante, una mujer decidió crear una lista personalizada para que su pareja comprara los productos correctos.

A través de un clip se puede ver a un hombre realizando varias compras, lo que realmente llamó la atención fue que para elegir cada artículo utilizaba una gran hoja que tenía pegados varios empaques de las marcas, al parecer su pareja utilizó este método para que el hombre comprará sus productos preferidos.

Por supuesto, el hombre utilizó su lista para colocar en el carrito los artículos adecuados, y es que incluso se puede ver como toma los productos y verifica con los empaques pegados en la hoja para ver si es el mismo.

El clip causo furor en internet sumando más de 11.4 millones de vistas y más de 9 mil comentarios donde muchas mujeres se sintieron identificadas y aplaudieron la idea.

“Que buena idea… Ya mismo puesta en práctica así me ahorro cóleras y rabias”, “así es mi señora recorta las figuritas para que yo no le lleve otra cosa diferente”, “yo tendré que hacer eso cuando mando a mi esposo porque siempre me lleva algo distinto a lo que pido”, “Buena idea, así no tienen que estar llamando cada 5 minutos para preguntar, cual me dijiste”, fueron algunos de los comentarios de internautas.