En la descripción de la grabación, Romina contó que su hijo Lautaro olvidó su peluche cuando se bajaron de un tren en Sarmiento (Argentina) el pasado viernes.

“Es una foca de peluche color azul que se llama Rodríguez. Por favor, si alguien lo tiene, que lo devuelva porque mi hijo está desesperado y no para de llorar. Alcanzamos el tren y preguntamos, pero no estaba ahí. No saben la angustia de mi nene; para muchos es un juguete, para mi hijo es su compañero”, se lee en la red social.

El conmovedor video hizo que más de 5.000 personas compartieran la grabación para ayudar a Lautaro a encontrar el peluche por toda la ciudad argentina.

Sin embargo, no ha aparecido, pero una señora le regaló al niño uno igualito y otros más mientras aparece el original.

“Rodríguez aún no aparece, pero una chica le regaló uno nuevo y pudimos calmar su dolor. Si bien Lauti se da cuenta de todo, nos dijo ‘estoy feliz’”, volvió a escribir la madre, acompañando el escrito con una foto de su hijo y el regalo.

Por último, Romina agradeció a las miles de personas que se tomaron la molestia de compartir la historia y ayudar a su hijo.