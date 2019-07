Malstrom graba las sesiones de entrenamiento con su perra y las comparte en su cuenta de Twitter.

En uno de esos videos, se ve a la joven que gestualiza con sus manos la frase “mucho gusto”, y la perra sube la pata.

My dog and I are both deaf so I try to teach her tricks in sign. I sign “nice to meet you” and then we shake paws pic.twitter.com/Gh3jgwPk10

— becca🤟🏻 (@beccamals) June 28, 2019