Dios mío! Estas son las cosas de la vida que no tienen precio! Esto nos llena a todos de sentimiento y de alegría! 😀😀😀😀 Si alguien me informa el nombre, y dònde vive este niño, por favor les agradeceré! #checoacosta30 #carnavaldebarranquilla #puraalegría @codiscos