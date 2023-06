Antes de que existiera el internet, las personas se divertían con juegos como las cogidas, escondidas y ponchados, además existían otros juegos como las máquinas tragamonedas y máquinas arcade que reunión a todos los niños de la generación x.

Aunque estas máquinas han pasado de moda para muchos, aún hay establecimientos que las conservan, recientemente una niña experimentó el mejor día de su vida, luego de ganar en una máquina tragamonedas.

A través de un vídeo se puede ver a la menor totalmente en ‘shock’ al ver la tremenda cantidad de monedas que salían de la máquina tras acertar en el juego, la pequeña impresionada por el momento, gritaba y saltaba mientras se tapaba la cara sin poder creerlo.



Después de un rato la pequeña comenzó a recoger las monedas en su camiseta mientras celebraba la situación, la familiar que publicó el clip contó que la menor ganó 270 monedas y que nunca la había visto tan feliz.

El clip titulado “No creas cuando te digan que el dinero no es felicidad” se hizo viral en redes sociales sumando más de 9.2 millones de vistas y 804 mil ‘likes’.

Muchos internautas aseguraron recordar su niñez y sentirse identificados con la emoción que vivió la pequeña “Ese recuerdo le queda toda la vida es una sensación única uno pensaba que ya era millonario”, “Esa era yo cuando ganaba”, “Me hizo recordar mis viejos tiempos”, “Desde niña lo esperaba y gane las 100 monedas, que felicidad me dio”, “A mí me ha pasado algo parecido una vez y a esa edad solo me emocionaba la cantidad de dulces que podría comprar”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.