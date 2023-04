Sostener un matrimonio durante muchos años no es nada fácil, es por esto, que tras vivir situaciones complicadas en una relación amorosa algunas personas determinan que la mejor decisión es el divorcio.

Hoy en día se ha vuelto muy común ver que las personas celebran al separarse de su ‘tormento’, incluso ahora en redes sociales es normal ver fiestas con temática de divorcio.

Hace algunos días, se hizo viral la sesión de fotos que una mujer decidió realizarse en celebración de su divorcio. Laura Brooke mantuvo un matrimonio de 9 años, sin embargo, el trabajo del hombre termino separándolos.

Según contó Laura: “Puede ser difícil ser la esposa de un militar. Las presiones de su trabajo ponen a prueba a un matrimonio”.

Para cerrar esa etapa de su vida, Laura le pidió a su madre que le hiciera una sesión fotográfica en la que quemaba su vestido de novia “¿Qué iba a hacer con mi vestido de novia? No se podía devolver y no me gustaría dárselo a mi hija, no después de como termino todo. Entonces ¿Por qué no quemarlo?, afirmó la mujer.

La madre de Laura quien es fotógrafa aseguró que no había visto sonreír tanto a su hija desde el divorcio, pues este no había sido nada fácil.

“¡Creo que esto es increíble! Ojalá hubiera podido hacer algo como esto después de mi divorcio”, “me divorcié y compré una copa de vino de divorcio y estaba tan feliz de divorciarme”, “honestamente, creo que esta es una forma creativa de expresar cómo se sintió ella”, fueron algunos de los comentarios de internautas.