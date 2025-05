Laura, una joven colombiana, descubrió que su novio le era infiel con otro hombre durante un viaje en moto hacia un lugar de Calarcá, en el Eje Cafetero. Así lo dio a conocer ella misma en un video de TikTok.

Lo que parecía ser una escapada romántica se transformó en una experiencia profundamente reveladora que no solo marcó el fin de su relación, sino que también capturó la atención de miles de usuarios en redes sociales.

Durante el recorrido, Laura se llevó una gran sorpresa cuando su pareja le dio el celular para que le comunicara la ruta hacia el destino desde Google Maps, pero ella se dio cuenta de mensajes raros que le llegaban al WhatsApp.

La sospecha creció hasta que, en un descuido de él, Laura encontró mensajes y fotografías íntimas que confirmaban sus peores temores: él sostenía una relación con otro hombre.

Esta noticia fue un impacto para Laura y, desde luego, ella le reclamó y le pidió que parara al lado de la vía. En ese momento se desató una discusión que no terminó bien.

“Le pedí que parara, paramos en un lugar y le empecé a reclamar. Obviamente, no hay problema si le gustan los hombres, cada quien con su vida, pero lo que no está bien es que me haya engañado con otro”, dijo la usuaria.

Según relató la misma protagonista de la historia, todo terminó cuando lo amenazó con contarle todo al papá de él y en ese momento fue que el joven le tiró el bolso y arrancó en la moto, dejando a Laura al lado del camino.

“Él me dijo que estaba loca, que no podía hacerle eso, que yo sabía que su papá era homofóbico y que le iba a dejar de hablar”, agregó.

Por qué el caso de la joven engañada por un hombre se volvió viral

La historia no termina ahí porque un creador de contenido que siempre graba con la cámara de su motocicleta se dio cuenta del momento en que ella quedó abandonada en plena carretera y se ofreció a ayudarla.

Sin embargo, el video fue subido a redes sociales y fue visto por miles de internautas que se quedaron con la duda de lo que realmente había pasado, por eso ella decidió romper el silencio y contar su verdad de lo que pasó.

¿Cómo regresó la joven engañada a su casa?

Gracias al motociclista que observó la situación, ella pudo llegar a un paradero de bus y regresar a Armenia, sin lograr completar su viaje. Aunque, según ella, quien la auxilió no se enteró a detalle de lo que realmente pasaba con su expareja.

“Le agradezco mucho al muchacho que me ayudó, porque sinceramente, esa carretera es peligrosa y me dejó en un paradero para poder regresar”, aseguró la joven.

Además, la experiencia llevó a Laura a replantearse su vida emocional. Según sus propias palabras, compartidas en redes sociales, este hecho le permitió ver con mayor claridad lo que espera en una relación y entender que incluso el dolor puede convertirse en una oportunidad para crecer.

De esta manera, lo que comenzó como un paseo en moto entre pareja terminó siendo una historia de descubrimiento personal. Sin embargo, la mayoría de internautas tomaron el tema de manera jocosa.

“Ahora no solo lo sabe el papá, sino Colombia, Panamá, Venezuela, México y hasta Costa Rica” y “La reflexión es no reclame cuando vayas en carretera, si el carro o moto no es tuyo, siempre llega a un lugar seguro y tenga algo de dinero”, fueron algunas de las reacciones.

