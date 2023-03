La madre cabeza de hogar oriunda del corregimiento de Jaraba, jurisdicción del municipio de Santa Ana, Magdalena, a punta de esfuerzo y sacrificio logró superarse y hoy es ejemplo para su comunidad.

Minelvis Aragón anteriormente vendía pescado en su pueblo para sacar adelante a sus tres hijos, ya que el padre de ellos la abandonó. Lo más sorprendente de su historia es que ella misma salía a pescar temprano por las mañanas para que en el resto de la jornada le diera tiempo de ofertar el alimento a la población de Santa Ana, que en estos momentos cuenta con cerca de 22.000 habitantes.

“[…] No me avergüenza decir que me he puesto una ponchera en la cabeza para vender pescado; son experiencias de la vida y me siento feliz”, expresó la mujer que ha logrado cumplir sus sueños.