Para algunas personas conseguir trabajo se convierte en todo un reto, pues todo el proceso puede volverse una situación complicada para algunos, y es que al crear un perfil profesional es necesario tener ciertos criterios para obtener el trabajo que deseamos.

Recientemente Damaris Renovato decidió contar su historia luego de buscar por cerca de dos años una oportunidad laboral, le fue imposible, y es que la mujer envío durante este tiempo muchas hojas de vida donde esperaba ser tenida en cuenta. Y aunque todos creerían que todo se debía a la falta de vacantes, al parecer Damaris no reviso previamente su perfil profesional antes de enviarlo.

Después de dos años la mujer decidió revisar si algo dentro de su perfil laboral no funcionaba “Resulta que hace dos años siempre estaba enviando mi CV pero yo decía Achis por que nadie me llama y nunca me respondieron nada. Hoy me doy cuenta de que el archivo de Word que estuve enviando por dos años una lista de super” escribió Damaris.