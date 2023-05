Luego de conocerse el caso en el que una mujer lanzó todas las cosas de su marido por la ventana del apartamento donde vivían, en Bogotá, por una supuesta infidelidad que cometió su pareja sentimental, han surgido más detalles del caso. La situación fue compartida en TikTok, acumulando más de 3 millones de vistas por el impresionante hecho y la altura desde donde se arrojaron los objetos que pudieron herir gravemente a alguien.

Primero, se conoció que habría aparecido la supuesta amante o nueva pareja del hombre involucrado en la situación ocurrida en el Conjunto Residencial Parque Central de Occidente 1. Pero recientemente hubo otro giro en la historia por un sujeto que asegura ser vecino del apartamento donde ocurrió el caso. Manifiesta que resultó afectado por la situación y que incluso su vida peligró.

A través de Tiktok, el sujeto identificado como @pipepiedras mostró el video del momento donde arrojan las cosas del infiel por la ventana, señalando la ventana de su propio apartamento que resultó seriamente afectado. El implicado dijo que subió con los guardias y su hermano para reclamar por una ventana rota que tuvieron, pero los implicados estaban encerrados en una habitación.

La situación que más le preocupó fue cuando salieron la esposa, el supuesto infiel con su padre, su amante y su hijo adolescente. Prendió las alarmas al ver que algunos de ellos estaban borrachos, y uno de los implicados sacó un arma (no dijo quién fue, pero aseguró que no fue la esposa que arrojó las cosas por la ventana).

“Salen borrachos y con un arma. Entonces ma…, arma… tenemos que correr. Llamamos a la Policía y llegó, subieron y no encontraban el arma. Entonces me hicieron subir para dar testimonio de lo que había pasado, les explicamos todo” agregó.

En un segundo video, contó más detalles de lo sucedido, y dijo que su hermano pudo resultar herido porque la ventana afectada de su apartamento era del cuarto de este último. Además aseguró que cuando llegaron las autoridades, la señora responsable del desorden bajó al sótano y subió sin zapatos haciéndose la víctima.

“Le dijo a la policía ‘yo acabé de llegar’ y estaba descalza. Hasta el hijo le gritó ‘no digas mentiras. No seas mentirosa’. Arrestan, encuentran el arma, por seguridad no voy a decir quién la tenía, pero no era la esposa”.