Si bien siguen existiendo voces en contra del modelo de operación de la aplicación Rappi por la manera en que le paga a sus afiliados, también hay quienes resaltan los buenos actos que hacen algunos de sus trabajadores.

Un trabajador de esa empresa en Perú protagonizó una historia que se hizo viral rápidamente y que ha sido comentada y compartida por muchos usuarios en las redes sociales.

(Vea también: Repartidores de ‘apps’ se cansaron y crearon gremio para luchar contra reforma laboral)

En TikTok, el domiciliario y creador de contenido conocido como Mr. Jeimspe recibió un pedido cerca de la 1:00 de la mañana. Luego de dirigirse a la dirección registrada, se encontró con que no le abrieron la puerta.

“Siendo las 12:47 a. m. me cae el último pedido ya para retirarme a mi casa a descansar. El pedido lo tenía que recoger en San Isidro y llevarlo hasta La Victoria, me dio un poco de temor por la hora y la zona, llegue a la 1:10 a. m. al domicilio del cliente, le escribí al chat del aplicativo y no respondía, le llamé como 23 veces y no respondía, toqué timbre muchas veces y tampoco respondía”, aseguró el repartidor.